Движение закрыто на Кремлевской и Фрунзенской набережных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно закрыто на Кремлевской и Фрунзенской набережных в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время водители не могут проехать по Кремлевской набережной от Москворецкой набережной в сторону Пречистенской. Объезд возможен по Третьему транспортному кольцу (ТТК). Также перекрытия действуют на Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. Объехать участок можно через Комсомольский проспект.

Кроме того, движение транспорта временно отсутствует на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля. Автомобилистам ведомство предложило объехать перекрытия через Житную улицу.

Ранее на нескольких участках Амурской улицы ограничили движение до 10 июня 2026 года. Это связано с проведением строительных работ. В частности, с 01:30 до 05:30 на участках улицы от дома 2, корпуса 2 до дома 2, корпуса 1 для водителей будет недоступна одна полоса. Кроме того, с 25 января будут закрыты для движения 1–2 полосы на участках Амурской улицы и местных проездов в районе дома 2, корпуса 2 и дома 1, строения 11.