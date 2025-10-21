Жителей многоквартирного дома в Петербурге эвакуировали из-за провала асфальта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за провала асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Провал образовался в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Для устранения последствий нарушения был организован специальный штаб. На месте работают все оперативные службы города.

Никто из людей не пострадал. Жильцов дома временно разместили в школе № 104, их обеспечивают всем необходимым.

Ранее мужчина погиб при обрушении перекрытия в квартире на Невском проспекте. Инцидент произошел 7 августа на втором этаже одного из домов. В тот момент рабочие проводили работы, в ходе которых между этажами обрушилось перекрытие.