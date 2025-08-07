Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина погиб при обрушении перекрытия в квартире на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел вечером 7 августа на втором этаже одного из домов. В тот момент рабочие проводили работы, в ходе которых между этажами обрушилось перекрытие.

В результате строитель 1995 года рождения погиб. Еще один мужчина получил травмы. После того, как пострадавшего вытащили из-под завалов, его доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее обрушение фасада здания произошло в столичном районе Китай-город. По данным департамента здравоохранения Москвы, на место происшествия были направлены две бригады скорой помощи. По прибытии они оказали необходимую помощь пострадавшим. В результате госпитализация никому не потребовалась.

