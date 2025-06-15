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15 июня, 13:30

Происшествия

Фасад здания обрушился в районе Китай-города в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Обрушение фасада здания произошло в столичном районе Китай-город, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В связи с ЧП на место происшествия были направлены две бригады скорой помощи. По прибытии они оказали необходимую помощь пострадавшим. Как уточнили в ведомстве, госпитализация никому не потребовалась.

Схожее ЧП ранее произошло в Приморье. В городе Артеме школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта. При земляных работах по защите фундамента стены здания сложились.

До этого нефтяная вышка обрушилась в результате пожара на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Огонь горел несколько часов, после чего одна из вышек наклонилась и рухнула на административные здания. По предварительным данным, пострадали три человека. Они находились в реанимации в тяжелом состоянии.

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