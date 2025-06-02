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Новости

02 июня, 07:45

Происшествия

Новости регионов: школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта в Приморье

Новости регионов: школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта в Приморье

Новости мира: несколько поселков в китайской провинции Юньнань оказались подтоплены

Пассажиры попавшего в ЧП под Брянском поезда смогут получить оставленные в вагонах вещи

Новости мира: в Польше завершено голосование во втором туре президентских выборов

Железнодорожные пути в Брянской области расчищены после обрушения моста

Новости регионов: в Санкт-Петербурге автобус врезался в грузовик

В Брянской области продолжаются восстановительные работы после обрушения моста

В НИИ имени Склифосовского доставили пострадавшего в ЧП под Брянском

55 пострадавших в Брянской области находятся на стационарном лечении

На стационарном лечении находятся более 50 пострадавших в ЧП в Брянской области

В городе Артеме в Приморье школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта. При земляных работах по защите фундамента стены здания сложились. Теперь под вопросом находится возможность обучать детей в самой школе.

На самом экстремальном аттракционе в Сочи "Квантовый скачок" застряла группа туристов. Полет на скорости более 100 километров в час длится меньше минуты. Вместо этого люди провисели в вертикальном положении 7 минут. Потом аттракцион снова заработал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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