Новости регионов: школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта в Приморье

В городе Артеме в Приморье школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта. При земляных работах по защите фундамента стены здания сложились. Теперь под вопросом находится возможность обучать детей в самой школе.

На самом экстремальном аттракционе в Сочи "Квантовый скачок" застряла группа туристов. Полет на скорости более 100 километров в час длится меньше минуты. Вместо этого люди провисели в вертикальном положении 7 минут. Потом аттракцион снова заработал.

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