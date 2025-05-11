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Новости

Новости

11 мая, 23:30

Происшествия

Нефтяная вышка рухнула в результате пожара на месторождении в ЯНАО

Нефтяная вышка рухнула в результате пожара на месторождении в ЯНАО

Два человека пострадали в аварии на Филимонковском шоссе

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Нефтяная вышка обрушилась в результате пожара на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Огонь горел несколько часов, после чего одна из вышек наклонилась и рухнула на административные здания. По предварительным данным, пострадали три человека. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Кемеровской области река Томь вышла из берегов и затопила несколько населенных пунктов, в том числе город Междуреченск. Специалисты круглосуточно мониторят обстановку и держат ситуацию на особом контроле, чтобы вовремя эвакуировать население.

В Ростовской области школьник спас девушку от похищения. Пострадавшая шла по двору, когда на нее напал неизвестный мужчина и попытался посадить в машину. Девушка начала отбиваться и кричать. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого уже задержали в городе Элисте, в 200 километрах от места преступления.

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