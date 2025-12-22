Спецслужбы доложили Путину об убийстве генерала Сарварова

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские спецслужбы доложили Владимиру Путину об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По линии спецслужб докладывают моментально", – сказал он, отвечая на вопрос, проинформирован ли глава государства о случившемся.

Автомобиль, в котором находился Сарваров, взорвался утром 22 декабря на Ясеневой улице. От полученных травм офицер скончался.

По предварительным данным, взрывное устройство установили под днищем машины. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Известно, что генерал был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" 28 мая 2022 года. Ресурс его называл "российским военным преступником".