Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

Фото: mil.ru

Погибший в результате взрыва на юге Москвы начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров был внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

На сайте Сарварова называют "российским военным преступником". Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года.

Машина, в которой был Сарваров, взорвалась утром 22 декабря на Ясеневой улице. Одна из местных жительниц рассказала, что автомобиль в тот момент был в движении. Сарваров скончался от полученных травм.

По предварительным данным, взрывное устройство установили под днищем авто. Следователи проверяют разные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают правоохранители.

