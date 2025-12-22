Начальник управления Генштаба ВС РФ Сарваров погиб при взрыве машины в Москве

Фото: Москва 24

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб от полученных травм в результате взрыва машины на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Следователи проверяют разные версии произошедшего, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата. Сотрудники ведомства в скором времени назначат необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и взрывотехническую.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают камеры видеонаблюдения.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

Машина взорвалась утром 22 декабря на Ясеневой улице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.