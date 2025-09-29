МВД установило источник алкоголя после массового отравления в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, предположительно, распространяла некачественный алкоголь, который привел к гибели людей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Фирму установили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) вместе с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Сейчас по адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, которые причастны к этому преступлению.

Об отравлении людей спиртными напитками в Ленобласти стало известно 26 сентября. Семь человек скончались, еще трое были доставлены в больницу. Всего за сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления алкоголем, в телах шести погибших выявили высокое содержание метилового спирта.

Суд отправил в СИЗО одного из фигурантов возбужденного по этому поводу уголовного дела, позже под стражу был заключен второй подозреваемый. Всего задержали 14 человек.

