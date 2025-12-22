Почти 400 тыс обращений поступило в прокуратуру Москвы за 9 месяцев 2025 года

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

398 тысяч обращений поступило от горожан в прокуратуру Москвы за 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства после заседания коллегии под руководством прокурора Москвы Максима Жука.

Во время проведения проверок по обращениям ведомство зафиксировало примерно 70 тысяч нарушений законодательства. Для их устранения и восстановления прав граждан было вынесено около 60 тысяч актов прокурорского реагирования.

Ведомство указало, что в приоритете находятся обращения о нарушениях прав участников спецоперации и членов их семей, а также незащищенных категорий населения. Кроме того, до 55 тысяч увеличилось число тех, кто пришел на личный прием. Из них каждый второй заявитель принимался руководителями органов прокуратуры Москвы. Помимо этого, было проведено свыше 390 выездных приемов.

Жук отметил, что прием граждан и рассмотрение их обращений являются приоритетом. Ежедневно ведомству поступает примерно 1,5 тысячи заявлений.

"Люди обращаются к прокурору как гаранту в обеспечении верховенства закона, и наша задача – полно и всесторонне рассмотреть все доводы, добиться устранения выявленных нарушений и восстановить справедливость", – добавил Жук.

В заседании приняли участие члены коллегии, начальники структурных подразделений прокуратуры города, прокуроры административных округов, межрайонные прокуроры и прокуроры специализированных прокуратур Москвы.

Ранее прокуратура добилась выплаты 22-летнему москвичу долга по зарплате в размере более 700 тысяч рублей. По данным прокуратуры, с 2023 года молодой человек работал по трудовому договору старшим тестировщиком в коммерческой компании. Однако с января этого года ему не выплачивали зарплату.

Спустя время житель столицы решил уволиться, однако даже тогда работодатель не рассчитал мужчину. В связи с этим молодой человек обратился за помощью к столичному прокурору. В результате работодатель, получив представление сотрудника ведомства, рассчитался с бывшим сотрудником.

