09 марта, 04:58

Транспорт

Движение транспорта на участках в районе Вороново закроют 10 и 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Местные проезды в районе Вороново будут перекрыты для движения автотранспорта 10 и 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением киносъемок. 10 марта с 6:00 до 22:00 местный проезд в районе квартала №166 в районе Вороново (ТиНАО) будет закрыт для движения. Также 15 марта с 03:00 до 22:00 будет закрыт местный проезд между деревнями Чернецкое и Маврино.

В департаменте подчеркнули, что ограничения на проезд будут длиться не более 10 минут.

Ранее в Дептрансе предупредили, что движение транспорта ограничено на участке дублера Варшавского шоссе с 7 до 15 марта. Ограничения связаны с проведением демонтажных работ. Они затронут участок дороги на дублере Варшавского шоссе в районе дома 95.

