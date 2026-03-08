Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мороз в Московском регионе может окрепнуть до 18 градусов ночью 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"На фоне облачности и небольшого снега столбики термометров в Москве могут показать 5-7 градусов ниже нуля, по области – от минус 2 до минус 7 градусов, на востоке Подмосковья – до минус 18 градусов", – говорится в сообщении.

По словам синоптика, днем 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями, при этом местами пройдут небольшие осадки. В Москве температура составит от плюс 2 до 4 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник, 9 марта, и закончится днем. Кроме того, вечером начнут падать показания барометров. Они составят 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.

