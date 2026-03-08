График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 18:37

Общество

Мороз в Московском регионе может окрепнуть до 18 градусов ночью 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мороз в Московском регионе может окрепнуть до 18 градусов ночью 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"На фоне облачности и небольшого снега столбики термометров в Москве могут показать 5-7 градусов ниже нуля, по области – от минус 2 до минус 7 градусов, на востоке Подмосковья – до минус 18 градусов", – говорится в сообщении.

По словам синоптика, днем 9 марта ожидается облачная погода с прояснениями, при этом местами пройдут небольшие осадки. В Москве температура составит от плюс 2 до 4 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что снегопад в Москве начнется в ночь на понедельник, 9 марта, и закончится днем. Кроме того, вечером начнут падать показания барометров. Они составят 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.

Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и гололедице

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика