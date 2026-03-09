Fars: церемония присяги новому лидеру Ирана пройдет 9 марта

Фото: depositphotos/javarman

В столице Ирана Тегеране в понедельник, 9 марта, пройдут торжественные мероприятия, посвященные присяге нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что центральным событием станет церемония, которая пройдет в 15:00 по местному времени на площади Энгеляб.

Предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ответ на это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

Позже представители Совета экспертов Ирана заявили, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба был избран новым верховным лидером на экстренном заседании. При этом отмечается, что решение на встрече было принято единогласно.