Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье, 8 марта. За это время 8 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 8 – над Московской областью, в том числе 5, летевших в сторону Москвы.

Также 6 БПЛА были сбиты над Крымом, 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – над территорией Курской области, 2 – в небе над Ростовской областью, 1 – над Рязанской областью, 1 – над Белгородской областью и еще 1 – над территорией Республики Адыгея.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России и Черным морем. Атака продолжалась в период с 18:00 до 20:00 8 марта. При этом из них 8 БПЛА было уничтожено в небе над Тульской областью.