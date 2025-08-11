Прокуратура добилась выплаты москвичу 700 тысяч рублей долга по зарплате

Фото: 123RF/sayfutdinov

Прокуратура добилась выплаты 22-летнему москвичу долга по зарплате в размере более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2023 года молодой человек работал по трудовому договору старшим тестировщиком в коммерческой компании. Однако с января этого года ему не выплачивали зарплату. Спустя время житель столицы решил уволиться, однако даже тогда работодатель не рассчитал мужчину.

В связи с этим молодой человек обратился за помощью к столичному прокурору Максиму Жуку. В результате работодатель, получив представление сотрудника ведомства, сразу же рассчитался с бывшим сотрудником.

"После вмешательства прокуратуры трудовые права работника восстановлены, задолженность погашена в полном объеме", – указали в ведомстве.

В прокуратуре обратили внимание на то, что невыплата зарплаты является самым частым нарушением трудового закона, которое допускают работодатели в Москве. Именно поэтому горожане обращаются за помощью к ведомству.

Всего в прокуратуру за последние полгода поступило более 268 тысяч обращений. Свыше 37,5 тысячи граждан были приняты сотрудниками ведомства на личном приеме. За этот период ведомство смогло обеспечить погашение долгов по зарплате перед почти 19 тысячами работников. Размер задолженности составил 4,2 миллиарда рублей.

