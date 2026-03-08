Временные ограничения вновь введены в работе аэропорта Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и отправку пассажирских рейсов вновь введены в столичном аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, вечером 8 марта, аналогичные меры уже вводились в этой воздушной гавани. Тогда ограничения также объяснялись обеспечением безопасности полетов воздушных судов. Затем меры были отменены.

До этого сообщалось, что международный аэропорт Дубая также временно приостановил работу. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров, персонала авиагавани и экипажей авиакомпаний. О том, когда аэровокзал восстановит работу, информации не было.

