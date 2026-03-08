Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Фото: depositphotos/t.tomsickova

В Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, 2–7 марта, прибыли уже 37 600 пассажиров на 181 рейсе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Минтранс РФ.

Уточняется, что 8 марта из ОАЭ и Омана в Россию на 37 рейсах вернется еще почти 8 тысяч человек. Кроме того, график по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов.

По данным Минтранса, всех застрявших на Ближнем Востоке пассажиров планируется перевезти именно 10-го числа. Кроме того, билеты на рейсы из ОАЭ от компании "Аэрофлот" уже начали появляться в свободной продаже.

Однако ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются. Поэтому российские компании не продают билеты в страны этого региона до 14 марта включительно. Например, рейсы в Израиль российские перевозчики не планируют до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируются вовсе.

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в регионе. Из-за этого ряд государств Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства.

