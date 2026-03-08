График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 19:21

Транспорт

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Фото: depositphotos/t.tomsickova

В Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, 2–7 марта, прибыли уже 37 600 пассажиров на 181 рейсе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Минтранс РФ.

Уточняется, что 8 марта из ОАЭ и Омана в Россию на 37 рейсах вернется еще почти 8 тысяч человек. Кроме того, график по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов.

По данным Минтранса, всех застрявших на Ближнем Востоке пассажиров планируется перевезти именно 10-го числа. Кроме того, билеты на рейсы из ОАЭ от компании "Аэрофлот" уже начали появляться в свободной продаже.

Однако ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются. Поэтому российские компании не продают билеты в страны этого региона до 14 марта включительно. Например, рейсы в Израиль российские перевозчики не планируют до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируются вовсе.

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в регионе. Из-за этого ряд государств Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Читайте также


транспортполитиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика