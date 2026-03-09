Президент Ирана заявил, что Тегеран не причастен к инциденту с БПЛА в Нахичевани

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым опроверг причастность Тегерана к инциденту с двумя БПЛА в Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Также отмечается, что иранский президент заверил Алиева, что случившееся будет тщательно расследовано.

О падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один из БПЛА рухнул на территорию аэровокзала, а второй – в школьном дворе села Шекерабад. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.

В связи с этим Баку выразил протест и вручил ноту Тегерану. Более того, азербайджанская сторона назвала неприемлемым факт отрицания Ираном причастности к атаке.