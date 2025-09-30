В Ленобласти пройдут проверки на складах временного хранения алкоголя

Фото: depositphotos/nikitos1977

Прокуратура Ленинградской области инициировала проведение проверок на пяти складах временного хранения спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители службы надзора будут проверять деятельность юридических лиц, которые занимаются вывозом, хранением, уничтожением и утилизацией изъятых из незаконного оборота товаров в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтролем.

Кроме того, в ходе проверок будет дана оценка работе упомянутого органа, обязанного контролировать исполнение госконтракта. Сообщается, что в Ленобласти уже изъято более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Масштабная проверка началась после массового отравления суррогатным алкоголем в регионе. Первые сообщения об этом начали появляться 26 сентября. Трагедия унесла жизни семи человек, еще трое были доставлены в больницу. Всего за сентябрь в регионе умерли от отравления алкогольным фальсификатом 19 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "из ряда вон выходящим" и поводом обратить особое внимание на проблему.

