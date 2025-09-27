Форма поиска по сайту

27 сентября, 12:15

Происшествия

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

Еще шесть человек скончались за последнее время от отравления метиловым спиртом в Ленинградской области, сообщили в следственном комитете. Правоохранители задержали еще пять жителей, которые распространяли подпольное спиртное.

Сейчас в регионе идут масштабные проверки после массового отравления фальсификатом. Уже изъяли более тонны суррогатного алкоголя в Ленобласти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

