21 сентября, 10:53Происшествия
Часть школы обрушилась в Новосибирской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"
В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как отметили в ведомстве, в момент ЧП в здании людей не было.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело о халатности.
"В городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5, никто не пострадал", – говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области в телеграм-канале.
На место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, также изъята вся необходимая документация.
"Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", – подчеркнули в ведомстве.
В областном министерстве образования в свою очередь уточнили, что ученики будут переведены в другую школу, располагающуюся в шаговой доступности. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией.
Ранее бетонные плиты обрушились в школе на Знаменской улице Москвы. В результате ЧП погибли два строителя.
По факту случившегося была начата проверка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Новости регионов: в Новосибирской области рухнула школа