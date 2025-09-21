Часть школы обрушилась в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы № 5. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как отметили в ведомстве, в момент ЧП в здании людей не было.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело о халатности.

"В городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5, никто не пострадал", – говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области в телеграм-канале.

На место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, также изъята вся необходимая документация.

"Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", – подчеркнули в ведомстве.

В областном министерстве образования в свою очередь уточнили, что ученики будут переведены в другую школу, располагающуюся в шаговой доступности. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией.

Ранее бетонные плиты обрушились в школе на Знаменской улице Москвы. В результате ЧП погибли два строителя.

По факту случившегося была начата проверка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".