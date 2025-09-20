Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Экстренные службы работают на месте происшествия на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В настоящее время спасатели извлекли тела двоих рабочих из под рухнувших в реконструируемом здании бетонных плит. Ведомство выясняет причины ЧП.

В свою очередь, прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения конструкции в нежилом здании, расположенном на Знаменской улице. По данным ведомства, травмы получили рабочие субподрядной коммерческой организации.

На место происшествия для координации действий сотрудников полиции выехал прокурор Всеволод Ситников. Ведомство не только проконтролирует ход и результаты проверки, но и выяснит все обстоятельства инцидента.

Об обрушении конструкций в школе № 1080 на востоке Москвы стало известно днем 20 сентября. По предварительным данным, рухнуло сразу четыре этажа здания.

При этом в момент случившегося в образовательном учреждении не было учеников, так как здание находится на реконструкции. В результате ЧП два строителя погибли, еще один – может находится под завалами.

