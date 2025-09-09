Конструкции обрушились при сносе комплекса "Снежком" в Красногорске

В подмосковном Красногорске в ходе сноса остатков горнолыжного комплекса "Снежком" произошло обрушение конструкций, сообщило "Агентство "Москва"

По словам местных жителей, в домах в микрорайоне Павшинская Пойма из-за этого пропали свет и интернет.

Как уточнили в пресс-службе министерства энергетики Московской области, подача электроэнергии в жилые дома должна была возобновиться около 20:00.

"Дополнительно направлено четыре передвижных электростанции суммарной мощностью 2 тысяч кВт", – говорится в сообщении.

Ранее трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов на месте возведения Национального музея "Бурятия" в Улан-Удэ. Они не были закреплены страховочными ремнями, в результате чего упали с высоты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

