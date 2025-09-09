Трое рабочих погибли в Улан-Удэ на месте строительства музея

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Бурятия"

Трое рабочих погибли в Улан-Удэ при обрушении строительных лесов на месте возведения Национального музея "Бурятия". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 9 сентября, примерно в 17:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) на улице Набережной. Рабочие не были закреплены страховочными ремнями, в результате чего упали с высоты и скончались на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц и более лиц.

Сотрудники СК осматривают место происшествия. При необходимости будут проведены следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.

Ранее во Владивостоке на ТЭЦ-2 сотрудники подрядной организации упали с высоты во время проведения ремонтных работ на территории станции. В результате три человека погибли и еще двое пострадали.

Помощь пострадавшим, состояние которых изначально оценивалось как тяжелое, оказывали ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и иные специалисты.

Было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время проведения строительных и иных работ.

