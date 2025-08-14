Три человека погибли при падении с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Три человека погибли и еще двое пострадали при падении с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 14 августа во время проведения сотрудниками подрядной организации ремонтных работ. В ведомстве уточнили, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время проведения строительных и иных работ.

Сотрудники регионального СК планируют дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые должны были отвечать за организацию ремонтных работ. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее рабочий погиб после падения с высоты на строительной площадке, расположенной на улице Борисовские Пруды в Москве. В столичной прокуратуре уточнили, что мужчина 1995 года рождения скончался на месте. По предварительным данным, он проводил работы на 30-м этаже строящегося объекта.

