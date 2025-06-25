Рабочий погиб после падения с высоты на стройплощадке на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб в результате падения с высоты на строительной площадке, расположенной на улице Борисовские Пруды в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения скончался на месте. Предварительно, он проводил работы на 30-м этаже строящегося объекта.

Установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее рабочий погиб после падения с крыши дома на Ленинском проспекте. По словам следователей, травмы также получил еще один специалист. Правоохранители организовали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.