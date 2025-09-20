ТАСС: двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два строителя погибли во время обрушения конструкций в школе на востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

Инцидент произошел во время ремонта в школе № 1080, которая расположена на Знаменской улице. По предварительным данным, обрушение затронуло сразу четыре этажа здания.

При этом в момент случившегося в образовательном учреждении не было учеников, так как здание находится на реконструкции. В оперслужбах агентству сообщили, что под завалами может находиться еще один строитель.

На месте продолжают работать спасатели.

Ранее обрушение конструкций произошло в подмосковном Красногорске во время сноса остатков горнолыжного комплекса "Снежком". По словам местных жителей, в домах в микрорайоне Павшинская Пойма из-за этого пропали свет и интернет. Однако спустя время подача электроэнергии в жилые дома была восстановлена.

