СК начал проверку после обрушения в школе на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после частичного обрушения конструкции в нежилом здании, расположенном на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Бетонные плиты обрушились в школе № 1080 на Знаменской улице днем 20 сентября. По предварительным данным, обрушилось сразу четыре этажа здания.

При этом в момент случившегося в школе не было детей, так как здание находилось на реконструкции. В результате ЧП два строителя погибли, их тела уже извлечены из под плит. Еще один рабочий субподрядной коммерческой организации находится под завалами.

