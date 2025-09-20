ТАСС: спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Фото: ТАСС/Иван Глазков

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в школе № 1080 на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Людей под завалами нет", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, информация о третьем рабочем, который мог быть под завалами, пока не подтверждается.

Бетонные плиты обрушились в школе на Знаменской улице днем 20 сентября. По предварительным данным, повреждены сразу четыре этажа здания. В результате ЧП погибли два строителя, их тела извлечены из под плит.

СМИ писали, что якобы еще один рабочий субподрядной коммерческой организации был под завалами. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

