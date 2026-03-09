Форма поиска по сайту

09 марта, 05:57

Политика

Свыше 300 человек задержали в Катаре за распространение якобы недостоверной информации

Служба безопасности Катара задержала свыше 300 человек за распространение якобы недостоверной информации о ситуации в стране в период вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на отчет МВД страны.

Отмечается, что за несколько дней были арестованы 313 человек различных национальностей. Задержанные подозреваются в фото- и видеосъемке, а также публикации и распространении материалов, вводящих в заблуждение относительно ситуации в Катаре.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские военные базы в в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне этих событий МВД Катара приняло решение о временной эвакуации граждан, проживающих в непосредственной близости от посольства США в Дохе. Для всех покинувших свои квартиры предусмотрено предоставление временного альтернативного жилья.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
