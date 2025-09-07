Подросток пропал после столкновения лодки и гидроцикла в Перми

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Гидроцикл столкнулся с лодкой на реке Мулянка в Перми. В результате пропал 15-летний подросток, сообщила пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в Дзержинском районе. Гидроциклом управлял 11-летний ребенок, а на борту лодки находились мужчина и подросток. После столкновения мальчик пропал без вести, а взрослый был госпитализирован.

"Организовано проведение доследственной проверки", – добавило ведомство.

Ранее два катера столкнулись в акватории Финского залива, под мостом Западного скоростного диаметра в Санкт‑Петербурге. В результате столкновения один из катеров перевернулся. Информация о возможных пострадавших не уточнялась.

До этого моторная лодка наехала на мужчину в Гусином озере Бурятии. Предварительно, катер совершил наезд на мужчину, когда тот выныривал из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча.

