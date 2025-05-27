СК начал проверку после опрокидывания прогулочного катера у берегов Крыма

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

В районе мыса Айя возле Балаклавы опрокинулся прогулочный катер с шестью пассажирами на борту. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что капитан катера, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вывел судно с пассажирами в море, что привело к его опрокидыванию. Всех пострадавших оперативно эвакуировали экипажи проходящих мимо маломерных судов. От госпитализации они отказались.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты судна и техническую документацию. Также назначена необходимая экспертиза.

Ранее семь человек, включая четырех детей, оказались в воде в результате столкновения маломерного судна "Казанка" с буксиром-толкачом на реке Кама в Завьяловском районе Удмуртии. После столкновения все оказались в воде без спасательных жилетов.

Также в Дагестане катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. На борту находились восемь человек.