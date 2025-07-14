Житель Бурятии получил травмы, попав под катер во время купания

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное СУТ СК России"

Моторная лодка наехала на мужчину в Гусином озере Бурятии, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, катер совершил наезд на мужчину, когда он выныривал из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали мужчину.

В прокуратуре отметили, что сотрудники полиции оперативно задержали водителя катера. В ходе проверки выяснилось, что у него нет прав на управление моторной лодкой.

Катер был изъят. Проводится доследственная проверка по признакам преступления "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".

Ранее семь человек пострадали после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии. Пострадавшие получили переохлаждение легкой степени.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту падения пятилетнего ребенка с катера в Химках. В ходе расследования выяснилось, что ребенок упал из-за столкновения катера с берегом.