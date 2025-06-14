14 июня, 18:44Происшествия
Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на водохранилище в Дагестане
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
"Маломерное судно с пассажирами на борту, предварительно в результате потери управления, подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт", – говорится в сообщении ведомства.
В результате пассажиры были госпитализированы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Ранее семеро человек, включая четырех детей, оказались в воде в результате столкновения маломерного судна с буксиром-толкачом на реке Кама в Удмуртии. Помощь им оказал экипаж буксира-толкача, однако все пострадавшие получили переохлаждение легкой степени.
До этого в Дагестане катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением и допустил опрокидывание судна.