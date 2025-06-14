Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на водохранилище в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

"Маломерное судно с пассажирами на борту, предварительно в результате потери управления, подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт", – говорится в сообщении ведомства.

В результате пассажиры были госпитализированы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее семеро человек, включая четырех детей, оказались в воде в результате столкновения маломерного судна с буксиром-толкачом на реке Кама в Удмуртии. Помощь им оказал экипаж буксира-толкача, однако все пострадавшие получили переохлаждение легкой степени.

До этого в Дагестане катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением и допустил опрокидывание судна.