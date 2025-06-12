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12 июня, 21:11

Происшествия

В Москве экипаж электросудна спас двух человек из воды

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве экипаж электросудна "Химка" спас двух человек из воды, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По данным ведомства, людей обнаружили возле Шелепихинского моста примерно в 17:00 12 июня, в четверг. Чтобы оказать им помощь, экипаж оставил судно.

Двух человек за бортом удалось спасти усилиями капитана Сазонова Андрея и помощника капитана Виталия Ковальского, подчеркнул вице-мэр. Пострадавших доставили на причал с помощью катера Московской городской поисково-спасательной службы.

Ранее спасатели вытащили сенбернара из Москвы-реки в районе Ростовской набережной. По словам владельца животного, собака прыгнула в воду из-за жары, однако обратно выбраться не смогла из-за высокой набережной.

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