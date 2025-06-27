Уголовное дело возбуждено после падения ребенка с катера в Химках

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения пятилетнего ребенка с катера в Химках, передает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент подпадает под действия статьи "Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта", уточнили в ведомстве.

ЧП произошло в водоеме на территории Левобережного района Московской области. К настоящему моменту правоохранители выяснили, что падение ребенка произошло из-за столкновения катера с берегом. При этом на нем не было спасательного жилета.

Сейчас на месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, заключили в СК.

Об инциденте стало известно вечером 27 июня. Во время прогулки на катере по каналу имени Москвы, расположенному в квартале Терехово, капитан судна пытался совершить маневр, однако не справился с управлением, допустив падение ребенка. Сотрудники МЧС, муниципальные спасатели и водолазы пытаются установить его местонахождение. Кроме того, на месте ЧП также находятся психологи, вызванные для работы с его родственниками.