Два катера столкнулись в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Два катера столкнулись в акватории Финского залива, под мостом Западного скоростного диаметра в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В результате столкновения один из катеров перевернулся. Ведомство организовало проверку по факту происшествия, более точные обстоятельства столкновения устанавливаются. Информация о возможных пострадавших пока не приводится.

Ранее моторная лодка наехала на мужчину в Гусином озере Бурятии. Предварительно, катер совершил наезд на мужчину, когда тот выныривал из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча.

Еще один инцидент произошел на Чиркейском водохранилище в Дагестане: катер во время прогулки подкинуло на волне и все его пассажиры выпали за борт. В результате все были доставлены в больницу.