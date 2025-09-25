Новости регионов: пожарные спасли двух детей из горящего дома в Нягани

Пожарные спасли двух детей из горящего дома в Нягани. ЧП произошло накануне вечером. Огонь вспыхнул около 21:00. Он охватил чердак. По данным МЧС Югры, пострадавших нет. Шесть человек успели эвакуироваться сами.

Во Владивостоке произошла эвакуация из школы № 69. Как сообщают очевидцы, возгорание началось в раздевалке, там загорелся портфель. По предварительной версии, причиной мог стать взрыв мобильного телефона.

Сразу несколько случаев нападения медведей на людей произошли в Петропавловске-Камчатском. Сначала хищник появился на парковке на улице Озерной. Мужчина успел вовремя заметить медведя и запрыгнул в салон. Позднее медведь, возможно, тот же самый, напал на женщину возле школы. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края, животное найдено и ликвидировано.

