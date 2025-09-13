13 сентября, 19:45Происшествия
Подросток на питбайке погиб при столкновении с иномаркой в Подмосковье
Фото: 123RF/kadmy
Водитель автомобиля марки Ford сбил 14-летнего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МВД по Подмосковью.
"По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", – говорится в сообщении.
В результате аварии подросток погиб на месте.
Ранее два авто столкнулись на Калужском шоссе. В результате пострадали три человека. Среди них оказались двое взрослых и один подросток. Выяснением обстоятельств занималась Госавтоинспекция.
До этого два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла на улице Басовской, когда водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр, и машина загорелась.