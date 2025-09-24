Автомобиль врезался в бензовоз на МКАД

На внешней стороне МКАД, недалеко от съезда в Дзержинский, легковой автомобиль на большой скорости врезался в бензовоз. От удара грузовик отбросило на отбойник, водитель оказался заблокирован в кабине.

На месте работали врачи, однако, по словам очевидцев, никто не обращался за медицинской помощью. Пока автомобили не эвакуировали, они перекрывали две полосы движения, из-за чего многие водители задерживались в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.