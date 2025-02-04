"Московский патруль": полицейские накрыли подпольный игорный клуб на востоке Москвы

Столичные полицейские накрыли подпольный игорный клуб. Заведение располагалось в одном из нежилых зданий на востоке Москвы.

Попасть в него можно было только по предварительной записи, специальному приглашению или рекомендации. Каждый посетитель на входе попадал в объектив камер видеонаблюдения. Силовики изъяли оборудование для азартных игр, средства связи и черную бухгалтерию.

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