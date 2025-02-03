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03 февраля, 17:15

Происшествия

Два автобуса столкнулись в районе Солнцево

Два автобуса столкнулись в районе Солнцево

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает случившееся в городе в режиме реального времени. Так, два автобуса – коммерческий и городской – столкнулись на Родниковой улице в районе Солнцево. На месте работает скорая помощь.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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