Самарские таможенники задержали партию дронов из Казахстана

Самарские таможенники остановили перевозку партии беспилотных летательных аппаратов из Казахстана. Груз был обнаружен в "Газели", следовавшей в Башкортостан.

В автомобиле находились 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер с пультом дистанционного управления. Документов на технику у водителя не оказалось. Мужчина заявил, что использует аппараты для личной видеосъемки.

