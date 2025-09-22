Форма поиска по сайту

Новости

22 сентября, 19:15

Происшествия

Самарские таможенники задержали партию дронов из Казахстана

Самарские таможенники остановили перевозку партии беспилотных летательных аппаратов из Казахстана. Груз был обнаружен в "Газели", следовавшей в Башкортостан.

В автомобиле находились 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер с пультом дистанционного управления. Документов на технику у водителя не оказалось. Мужчина заявил, что использует аппараты для личной видеосъемки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

