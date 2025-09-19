ДТП с участием электробуса и электросамоката произошло на Воздвиженке

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

ДТП с участием электробуса маршрута "М2" и электросамоката произошло возле дома № 9 на улице Воздвиженке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

По предварительной информации, водитель самоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где и столкнулся с рейсовым транспортом. Уточняется, что в ДТП пострадал водитель электросамоката, ему оказывается медицинская помощь. Водитель и пассажиры электробуса травм не получили.

"Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", – добавили в пресс-службе.

Ранее авария произошла на внутренней стороне 80-го километра МКАД, возле съезда № 80. Движение в районе аварии оказалось затруднено на 5 километров, были заняты 3 полосы из 5. Водителей призывали выбирать пути объезда, в том числе через улицу Ижорскую или Ленинградское шоссе.

