Авария произошла на 80-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария произошла на внутренней стороне 80-го километра МКАД, около съезда № 80, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Движение в районе аварии затруднено на 5 километров, заняты 3 полосы из 5. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда, в том числе через улицу Ижорскую или Ленинградское шоссе.

Ранее на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля. Предварительно, таксист выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и врезался в минифургон. В результате пострадали пассажир такси и водитель минифургона, их госпитализировали. Установлением обстоятельств инцидента занялась прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.