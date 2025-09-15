Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека пострадали в ДТП с такси на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, таксист выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и врезался в минифургон FAW. В результате аварии автомобиль такси перевернулся.

Ведомство добавило, что пострадали водитель минифургона и пассажир такси, их госпитализировали. Установлением всех обстоятельств дорожного инцидента занимается прокуратура Юго-Восточного административного округа столицы.

Ранее три человека получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Из-за аварии движение в сторону центра было затруднено на 2,4 километра. Травмы получили фельдшер, пациент скорой помощи и водитель спецтранспорта. Последнему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

