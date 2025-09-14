Авария произошла на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Авария произошла на 1-м километре МКАД в районе съезда № 1В. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ДТП находятся оперативные службы города. Им предстоит выяснить подробности инцидента и уточнить информацию о пострадавших.

Кроме того, авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе затруднено. Транспортное ведомство призвало искать альтернативные маршруты.

Ранее два авто столкнулись на Калужском шоссе. В результате пострадали три человека. Среди них оказались двое взрослых и один подросток. Выяснением обстоятельств занималась Госавтоинспекция.

До этого два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла на улице Басовской, когда водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр, и машина загорелась.