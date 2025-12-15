Форма поиска по сайту

15 декабря, 21:09

Политика

Путин дал Росфинмониторингу доступ к данным о переводах по СБП

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт и Системе быстрых платежей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведения будут внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Отмечается, что уполномоченный орган теперь вправе получать данные на безвозмездной основе от организаций, которые осуществляют функции оператора услуг.

Раньше такие данные служба запрашивала у банков, однако они попросили оптимизировать этот процесс для снятия с них нагрузки. Порядок и сроки обмена информацией будут согласованы с Центробанком России. Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством.

ИНН станет обязательным реквизитом счета физлица. При этом речь идет не только о новых счетах, но и об открытых ранее. Такая связка необходима для работы новой платформы "Антидроп", которую планируют запустить в 2027 году.

