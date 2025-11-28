Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 03:50

Политика

В ГД предложили выпустить купюру номиналом 10 тысяч рублей

Фото: depositphotos/strelok

Центробанку РФ предложили ввести в оборот купюру номиналом 10 тысяч рублей. С инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Они обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС.

Парламентарии указали, что сегодня гражданам и бизнесу зачастую приходится использовать значительные объемы наличных денег для совершения крупных покупок и расчетов. Это существенно увеличивает издержки на производство наличных, их транспортировку, перерасчет и хранение.

Предполагается, что выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей позволит оптимизировать наличное денежное обращение, повысить удобство расчетов, а также снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы. Выбор дизайна купюры предлагается провести путем всероссийского голосования.

Ранее Центробанк РФ выпустил памятную серебряную монету в честь 50-летия посадки космических аппаратов на Венеру. Она появилась в обращении 17 ноября, номинал монеты составил 3 рубля.

В России рост наличных в обращении вырос в 5 раз по итогам 3-го квартала. С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей, что существенно превышает результат за аналогичный период 2024 года – тогда прирост составил 137 миллиардов рублей.

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика